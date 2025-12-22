إعلان

وزير الثقافة يبحث مع رئيس اتحاد الناشرين استعدادات معرض الكتاب

كتب : محمد شاكر

07:42 م 22/12/2025

وزير الثقافة يبحث مع رئيس اتحاد الناشرين استعدادات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد شاكر:

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالناشر فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة استعدادات اتحاد الناشرين للمشاركة في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر انطلاقها في يناير المقبل.

وتناول اللقاء آليات التعاون لدعم وتطوير صناعة النشر، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات كبيرة في مجال صناعة الكتاب، وبما يسهم في مواكبة التطورات الحديثة وتعزيز دور النشر المصرية.

كما ناقش الجانبان الجوائز التي أقرها اتحاد الناشرين المصريين، والمقرر الإعلان عنها خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أبدى وزير الثقافة دعمه لهذه الخطوة، مؤكدًا أهميتها في تشجيع الإبداع وتحفيز صناعة النشر.

وتطرق اللقاء إلى عدد من التحديات التي تواجه صناعة النشر، وفي مقدمتها قضايا تزوير الكتب، وسبل حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يضمن حقوق المؤلفين والناشرين

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن صناعة النشر تُعد واحدة من أهم الصناعات الثقافية، وتمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي وبناء الإنسان، مشددًا على حرص وزارة الثقافة على تعزيز التعاون مع اتحاد الناشرين المصريين ودعم كل الجهود الهادفة إلى تطوير هذه الصناعة الحيوية.

اقرأ أيضًا:

1500 جنيه.. منحة حكومية تُصرف خلال أيام لهذه الفئة بمناسبة عيد الميلاد

أعراض الإنفلونزا الخطرة لدى الأطفال.. متى تقلق؟

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة فريد زهران اتحاد الناشرين المصريين معرض القاهرة الدولي للكتاب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا.. "ثلاثي هجومي"
بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة
الصور الأولى من عزاء سمية الألفي بحضور ابنها عمر الفيشاوي
رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة