وزير الثقافة يبحث مع رئيس اتحاد الناشرين استعدادات معرض الكتاب

كتب- محمد شاكر:

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالناشر فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة استعدادات اتحاد الناشرين للمشاركة في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر انطلاقها في يناير المقبل.

وتناول اللقاء آليات التعاون لدعم وتطوير صناعة النشر، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات كبيرة في مجال صناعة الكتاب، وبما يسهم في مواكبة التطورات الحديثة وتعزيز دور النشر المصرية.

كما ناقش الجانبان الجوائز التي أقرها اتحاد الناشرين المصريين، والمقرر الإعلان عنها خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أبدى وزير الثقافة دعمه لهذه الخطوة، مؤكدًا أهميتها في تشجيع الإبداع وتحفيز صناعة النشر.

وتطرق اللقاء إلى عدد من التحديات التي تواجه صناعة النشر، وفي مقدمتها قضايا تزوير الكتب، وسبل حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يضمن حقوق المؤلفين والناشرين

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن صناعة النشر تُعد واحدة من أهم الصناعات الثقافية، وتمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي وبناء الإنسان، مشددًا على حرص وزارة الثقافة على تعزيز التعاون مع اتحاد الناشرين المصريين ودعم كل الجهود الهادفة إلى تطوير هذه الصناعة الحيوية.

