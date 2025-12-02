أكد الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي وعضو مجلس الشيوخ، أنه لا توجد مدة محددة للتعافي من العلاقات العاطفية بعد الانفصال.

جاء ذلك خلال برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وقال مجاهد: "لو عايزين التعافي لا يتخطى ستة شهور، عليكم بثلاث نصائح مهمة: الأولى قطع كل علاقات الوصل مع هذا الشخص، وعدم مشاهدة الستوري على إنستجرام أو متابعة أخبار الشخص الذي انفصلنا عنه".

وأكد مجاهد أن العامل الثاني في التعافي هو أن تشغل نفسك، لأن الفراغ هو عدوك الأول في هذا الوقت؛ بسبب أن العقل لن يجتر إلا ذكريات متعلقة بهذا الشخص في هذا الوقت.

وأضاف مجاهد: "العامل الثالث: أن تقبل مشاعرك ولا تجحدها، ولا تستمع إلى من يقول لك: "انت زعلان على إيه دا كان وكان وكان"، قل له: "يا سيدي أنا عارف لهذا تركته وهجرته، ولكن من حقي أن أزعل على نفسي".

ونوه مجاهد إلى أن معنى "اقبل نفسك"، أي لا تلومها ولا تجلدها، اقبل أنك متضايق ولكن اشغل نفسك، ولا تجعل ضيقك يدفعك إلى التواصل أو التلصص على الآخرين.

وشدد على أن عدم تنفيذ هذه النصائح ومخالفتها يمكن أن يجعل الشخص لا يتعافى على الإطلاق، "ويا ما ناس عاشت على أمل كذاب، وهل يسرق الحياة من الحياة إلا الأمل الكاذب".

وكان الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي وعضو مجلس الشيوخ، قد حلَّ ضيفًا على الحلقة الجديدة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، وتحدث خلالها حول عدد من القضايا مثل: كواليس تعيينه في مجلس الشيوخ، وكيف أثرت الأزمة الاقتصادية على شخصية المصريين، وغيرها من القضايا الهامة والنصائح المهمة للحفاظ على التوازن النفسي.