تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب لوزير التعليم: "طب التعليم مبنعرفش عنه حاجة.. التربية أخبارها إيه؟"

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة لـ وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، تعقيبًا على زيادة أعداد البلاغات المتعلقة بوقائع تحرش محتملة في عدد من المدارس الخاصة والدولية منها مدرسة تابعة للوزارة.

قال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر": "سيادة وزير التعليم.. احنا بنبعت أولادنا للمدارس ليه؟، طب التعليم ومبنعرفش عنه حاجة.. التربية أخبارها إيه؟.. ده شيء مخيف".

وزير الصحة: ارتفاع إصابات الإنفلونزا متوقع في الشتاء.. والمضادات الحيوية غير فعالة ضدها

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن مصر تمتلك نظامًا صحيًا قويًا ومؤسسيًا مستقرًا معترف به عالمياً.

وقال "عبدالغفار" في مداخلة ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، إن البلاد حصلت على شهادات دولية بنجاحها في القضاء على فيروس سي وخلوها من شلل الأطفال، مضيفًا أن هناك شائعات كاذبة متداولة حول فيروسات متعددة.

عبدالمنعم إمام عن حالات تحرش بمدرسة دولية: "الشرطة تدخلت بعد تستر الإدارة"

أكد النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن مدرسة النيل الدولية في دائرته شهدت حالات تحرش من فرد أمن بغرفة الأمن تجاه أطفال في مرحلة KG1 وKG2.

وقال إمام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الشكاوى بدأت من 4 أطفال ثم ارتفعت إلى 12 حتى الآن، مضيفًا أن الأطفال الصغار لم يتمكنوا من التعبير بوضوح في البداية مما أدى إلى تغير سلوكياتهم.

الإنجليز أحن عليه مننا؟.. عمرو أديب: محمد صلاح يستحق الدعم لا الإحباط

أكد الإعلامي عمرو أديب أن محمد صلاح يواجه إحباطًا غير مبرر من بعض الجماهير المصرية، مهاجمًا الانتقادات التي طالت الفنان أحمد السقا بسبب دعمه لـ صلاح في رسالة باللغة الإنجليزية بالتزامن مع محنته الأخيرة مع ناديه ليفربول.

"قتل عمد وإجهاض".. دفاع عروس المنوفية يكشف تفاصيل 22 ضربة وكسر عظمة نادرة

كشف أحمد طلبة، المُحامي بالنقض والمدافع عن أسرة عروس المنوفية، عن توصيف قانوني خطير للقضية، مؤكداً أنها ليست "ضرباً أفضى إلى الموت" كما تداولت بعض وسائل التواصل.

وقال طلبة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار"، "توصيف القضية مختلف تماماً، فهي قتل عمد مقترن بجناية إجهاض، وتكون العقوبة هنا إعداماً وجوبياً وفقاً للقانون".