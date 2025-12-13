تناولت برامج التوك شو، مساء الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن قضية عروس المنوفية كريمة صقر، التي توفيت بعد 4 أشهر من الزواج وهي حامل، تكشف عن مشكلة أعمق من الجريمة نفسها.

أكد الإعلامي عمرو أديب أن المصريين يتعاملون مع فشل المنتخب بطريقة غير جادة، حيث تنتهي الفضيحة في يومين ثم نعود للحديث عن الدوري.

وقال أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "النسيان السريع يتكرر حتى لو خرجنا من أمم إفريقيا مبكرًا أو بقينا حصالة مجموعتنا في كأس العالم، لما نتنيل في أمم أفريقيا أو كأس العالم يدوب هنمشي حسام وإبراهيم"، مضيفًا أن الجميع يلطم ويصرخ ثم ينسى دون محاسبة حقيقية

أكد العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن مصر شهدت نقلة نوعية في مجال التصنيع العسكري بفضل استراتيجية جديدة وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال راغب خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن هذه الاستراتيجية غيرت النهج التقليدي للهيئة العربية للتصنيع وفتحت الباب أمام القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.

أكد الإعلامي عمرو أديب أن نسب المشاركة في انتخابات مجلس النواب الجارية منخفضة بشكل مقلق، مشيراً إلى أن بعض المرشحين حصلوا على أصوات أقل مما لو أقاموا عزومة رمضانية أو فرحاً.

وقال أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن المرحلة الأولى سجلت حضوراً بين 18 و22%، والثانية أقل قليلاً، مضيفًا أن إعادة الانتخابات في بعض الدوائر كشفت عن تكاسل مجتمعي واضح رغم تراجع تأثير المال السياسي.

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الطماطم والبطاطس ستشهد ارتفاعاً خلال الشهر المقبل مع نهاية الموسم الشتوي.

وقال أبو صدام في مداخلة هاتفية عبر فضائية "الشمس"، إن مواسم الزراعة لا ترتبط بالفصول المناخية، موضحا أن فاصل زراعي سيحدث بعد انتهاء الإنتاج الشتوي للطماطم.

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن جميع السلع متوفرة في الأسواق بكميات تفوق الطلب بشكل ملحوظ.

وقال المنوفي في مداخلة هاتفية عبر فضائية "الشمس"، إن المعروض حاليًا أعلى من الطلب، مضيفًا أن فتح الدولة لمنافذ كثيرة أدى إلى انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية في الفترة الأخيرة.