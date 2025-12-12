هل ترتفع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة؟

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الطماطم والبطاطس ستشهد ارتفاعاً خلال الشهر المقبل مع نهاية الموسم الشتوي.

وقال أبو صدام في مداخلة هاتفية عبر فضائية "الشمس"، إن مواسم الزراعة لا ترتبط بالفصول المناخية، موضحا أن فاصل زراعي سيحدث بعد انتهاء الإنتاج الشتوي للطماطم.

وتابع: انتشار السوسة في محصول الطماطم ساهم في الارتفاع المتوقع، مشيرًا إلى إهمال بعض الفلاحين للمحصول لأن البيع لم يغطِ تكاليف الإنتاج.

وأشار أبو صدام أن الطماطم تباع حاليًا بأقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 4 جنيهات للكيلو، حيث يبيع الفلاح الكيلو في الأرض بـ3 جنيهات فقط، ما يعني خسارة جنيه على كل كيلو.

وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الارتفاعات المتوقعة ستكون طفيفة وستعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية بعد ذلك.

