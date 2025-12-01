الوطنية للإعلام تنعي المخرج علي سيد الأهل

كتب- عمرو صالح:

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، المخرج علي سيد الأهل، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل المخلص، إذ تقلد العديد من المناصب منها رئيس القناة الأولى، وأسهم بشكل كبير في تطوير العمل بالتليفزيون المصري خاصة البرامج التعليمية.

وذكرت "الوطنية للإعلام" في بيان لها: "كان الزميل الراحل مثالا يحتذى به في الالتزام وحب العمل، وكان يتمتع بحسن الخلق ومحبة واحترام زملاء العمل".

واختتمت: "رحم الله المخرج الراحل وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرته ولجميع أسرة العمل الإعلامي وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".

