تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة

كشف المهندس محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، عن تفاصيل تحديد تعريفة التشغيل الخاصة بالسيارة الجديدة كيوت بديل التوك توك، والتي بدأت المحافظة في تطبيق منظومتها الرسمية داخل بعض المناطق رسميًا.

وأوضح "مرعي"، في تصريحات لمصراوي، أن التعريفة الاسترشادية المقترحة لتشغيل السيارة الجديدة كيوت بديل التوك توك تم تحديدها بقيمة 15 جنيهًا، قائلًا: "التعريفة مناسبة وتحقق توازنًا بين مصلحة السائق واحتياجات المواطنين".

وأضاف أن السيارة ستعمل داخل نطاق حي الهرم والعجوزة ومدينتي و6 أكتوبر وحدائق أكتوبر مع التركيز على المناطق السياحية، قائلًا:"المسافات هتتراوح بين 1 إلى 5 كيلومترات، والسيارة هتشتغل بالغاز الطبيعي والبنزين، ودا هيؤدي إلى عائد مناسب على السائق ومكسب كويس؛ خصوصًا إن تكلفة الكيلو الواحد 47 قرشا".

وكشف السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن مركبة كيوت خفيفة ومُنتجة محليًا داخل مصانع وزارة الإنتاج الحربي، ويمكن ترخيصها كسيارة عادية في المرور.

وأشار إلى أن سعر السيارة الجديدة يبلغ 200 ألف جنيه، ويحصل مالكها بعد الترخيص على دعم نقدي بقيمة 10 آلاف جنيه كاش باك من المحافظة بالتنسيق مع الشركة الموزعة، بالإضافة إلى 1000 جنيه أخرى لدعم إجراءات الترخيص.

وأكد أن تسلم السيارة البديلة يستلزم تقديم بطاقة رقم قومي مثبت بها محل إقامة داخل محافظة الجيزة، مع اشتراط حصول المتقدم على الأقل على شهادة محو الأمية كشرط أساسي للانضمام إلى المنظومة.

