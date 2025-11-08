سؤال برلماني للحكومة بشأن المسنين وإنقاذ مرضى الزهايمر

كتب- نشأت علي:

تقدَّم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن خطط وسياسات الحكومة لرعاية كبار السن، وخاصة المصابين بمرض الزهايمر.

وقال النائب حسن المير، إن هذه الفئة من أبناء الوطن تواجه أوضاعًا صعبة تستوجب تدخلًا عاجلًا من الدولة والمجتمع معًا، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المسنين المصابين بمرض الزهايمر تخلّت عنهم - للأسف - أسرهم، فأصبحوا بلا مأوى أو رعاية كريمة، رغم أنهم جزء من ذاكرة الوطن وسنوات عطائه.

وأكد أن الحكومة مُطالبة اليوم بوضع خطة واضحة تضمن حياة كريمة وإنسانية لكل مسنّ، خاصة المرضى فاقدي الذاكرة والرعاية الأسرية.

وتساءل المير قائلًا: ما الخطط الفعلية لرعاية مرضى الزهايمر وكبار السن في دور الرعاية الحكومية؟ وهل توجد إحصائية دقيقة بعدد المصابين بهذا المرض في مصر؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التضامن لتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي والنفسي لهذه الفئة؟ وأين دور الرعاية المجتمعية في القرى والمراكز البعيدة التي لا تصلها الخدمات الاجتماعية الكافية؟ وهل تنوي الحكومة إنشاء مراكز علاج وتأهيل متخصصة لمرضى الزهايمر على مستوى الجمهورية؟.

وقدّم النائب عددًا من الاقتراحات القابلة للتنفيذ لدعم ورعاية المسنين ومرضى الزهايمر، من أبرزها:

- إنشاء "البيت الدافئ" في كل محافظة: مراكز نموذجية صغيرة لرعاية المسنين مجهزة طبيًا ونفسيًا، بالشراكة بين وزارة التضامن والمجتمع المدني.

- إطلاق خط ساخن وطني للطوارئ النفسية للمسنين: لتلقي البلاغات عن كبار السن المعرضين للإهمال أو الهجر الأسري، والتدخل الفوري لإنقاذهم.

- تدريب كوادر متخصصة للتعامل مع مرضى الزهايمر: داخل كليات التمريض والخدمة الاجتماعية، لتوفير رعاية إنسانية متخصصة ومستدامة.

- تخصيص معاش استثنائي أو دعم نقدي إضافي: للمسنين المصابين بالزهايمر الذين فقدوا الرعاية الأسرية أو غير القادرين على العمل.

- برنامج "ابن لكل مسن": من خلال مبادرة وطنية تشجع الشباب على التطوع في رعاية كبار السن عبر زيارات أسبوعية ودعم نفسي واجتماعي.

- تفعيل الزيارات الميدانية لدور الرعاية: بإشراف مشترك من لجنتي التضامن والصحة بمجلس النواب، لضمان جودة الخدمات ومنع أي حالات إهمال أو إساءة.

