"تنوّع لا يُضاهى".. وزير السياحة يكشف شعار استقطاب السائحين

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عددًا من اللقاءات المهنية خلال مشاركته الحالية في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM London 2025) بالعاصمة البريطانية لندن، والتي استهلها بلقاءات مع مسؤولي عدد من كبرى شركات الطيران العالمية، حيث التقى مع Steve Heapy الرئيس التنفيذي لشركة Jet2، و Gary Wilson الرئيس التنفيذي لشركة easyJet Holidays، والوفود المرافقة.

خلال هذه اللقاءات، تم بحث سبل تعزيز التعاون لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من مختلف الأسواق التي تعمل بها هذه الشركات، إلى جانب مناقشة الخطط الحالية والمستقبلية لرفع معدلات السفر إلى مصر، وآليات تنفيذ حملات ترويجية مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الوزير، مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال موسم الصيف الماضي، مشيرًا إلى التنوع الكبير في المنتج السياحي المصري وما يتيحه من تجارب متفردة تناسب مختلف الشرائح والأسواق، مؤكدًا أن استراتيجية الوزارة تركز على إبراز هذا التنوع تحت شعار "مصر.. تنوّع لا يُضاهى".

كما أشار الوزير، إلى المخطط الاستراتيجي الجاري العمل عليه لتطوير المنطقة الممتدة بين مطار سفنكس ودهشور، موضحًا أن هذه المنطقة تمتلك فرصًا واعدة للتنمية العمرانية والسياحية من شأنها تعزيز الطاقة الاستيعابية للمقصد السياحي غرب القاهرة.

وتطرق "فتحي"، إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير الذي شهد مشاركة واسعة لما يقارب 80 وفدًا دوليًا من مختلف دول العالم، من بينهم 39 ملكًا ورئيس دولة وحكومة، مؤكدًا أن المتحف سيمثل محركًا رئيسيًا لزيادة الحركة السياحية إلى مصر، وبخاصة إلى القاهرة، لما سيضيفه من قيمة ثقافية وتجربة زيارة عالمية المستوى.

وخلال اللقاء، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة easyJet Holidays أن الشركة تعمل حاليًا على زيادة السعة التشغيلية لرحلاتها من المملكة المتحدة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، لافتًا إلى دراسة إمكانية تشغيل رحلات مباشرة من إيطاليا إلى منطقة الساحل الشمالي خلال المرحلة المقبلة، في ظل تنامي الطلب على المقاصد السياحية المصرية.

وفي ذات السياق، تم مع شركة Jet2 مناقشة أطر التعاون المتاحة مع مصر والاطلاع على آخر المستجدات بشأن المنافذ الجوية في مصر وتطورها.

