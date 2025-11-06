نجيب محفوظ شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

عقدت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، المقرر إقامتها في يناير المقبل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبحضور الدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذي للمعرض، لمناقشة عدد من الملفات التحضيرية المتعلقة بالدورة الجديدة للمعرض، وفي مقدمتها اختيار شخصيتي العام الرئيسيتين.

وفي نهاية الاجتماع، استقرت اللجنة على اختيار اسم الأديب العالمي الكبير نجيب محفوظ ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على رحيله، تقديرًا لإسهاماته الفريدة في إثراء الأدب العربي والعالمي، وإعلاء قيم الإنسان والحرية والهوية المصرية في أعماله التي ترجمت إلى عشرات اللغات.

ويأتي هذا الاختيار ليؤكد استمرار تأثير نجيب محفوظ كأحد أبرز رموز الإبداع في التاريخ الثقافي المصري، وصاحب المشروع الأدبي الأهم في رواية التحولات الاجتماعية والسياسية لمصر في القرن العشرين، فقد نجح محفوظ في بناء عالم متكامل من الشخصيات التي عبرت بصدق عن ملامح الإنسان المصري، ليصبح أول أديب عربي يحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، وليظل اسمه علامة مضيئة في تاريخ السرد العربي الحديث.

كما قررت اللجنة اختيار اسم الفنان محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لدوره الرائد في إثراء عالم الطفولة بالرسوم والإصدارات التي شكلت وجدان أجيال كاملة من الأطفال، ويعد اللباد أحد أبرز الفنانين التشكيليين والمصممين في العالم العربي، حيث أسس مدرسة فنية مميزة في فن الرسم الصحفي وتصميم الكتب والمجلات، وارتبط اسمه بسلسلة من الإصدارات الموجهة للطفل التي جمعت بين الجمال والمعرفة والبساطة.

وقد قدم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو جزيل الشكر لأعضاء اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة وما طرحوه من أفكار ورؤى بنّاءة خلال اجتماعات اللجنة، مؤكداً أن ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات حول تطوير البرامج الثقافية والفنية، واختيار الشخصيات المكرَّمة، يسهم بشكل مباشر في خروج المعرض بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر الثقافية والحضارية، وبما يعكس دورها التاريخي كمنارة للمعرفة والإبداع في العالم العربي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة، عن تفاصيل برنامج الاحتفاء بشخصيتي العام، ضمن الاستعدادات، لإطلاق واحدة من أهم دورات المعرض التي تشهد تطورًا في الشكل والمضمون، وتؤكد مكانة القاهرة كعاصمة للثقافة العربية.

