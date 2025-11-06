تأكيدا لمصراوي.. النقل تعلن تشغيل مونوريل شرق النيل للجمهور بداية 2026

أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً أوضحت فيه أنه تزامناً مع انطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة 2025 TRANS MEA خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سيتم بدء المراحل النهائية للتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل تمهيدا لاستقبال الركاب في الأسبوع الأول من شهر يناير العام القادم.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الفترة ستكون لمزيد من إجراء التدريبات المتنوعة والمكثفة لطوائف التشغيل المختلفة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية لإدارة وتشغيل المونوريل تحت إشراف شركة الستوم وذلك لضمان أعلى مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

كما أوضحت الوزارة في بيانها أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع الخاص بشبكة القطار الكهربائي السريع في المرحلة الأولى منه بقطاع أكتوبر تزامنا مع انطلاق الدورة السادسة من المعرض يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025.

كنا نشرنا تصريحات خاصة للمهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، كشف خلالها تفاصيل افتتاح مشروع مونوريل شرق النيل خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع انطلاق معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة يوم التاسع من نوفمبر الجاري.

