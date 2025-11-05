بعد ظهورها.. رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2026

أعلنت وزارة السياحة والآثار، رسميًا، نتيجة قرعة الحج السياحي 2026.

ويبلغ عدد الفائزين نحو 30 ألف مواطن ممن حظوا بفرصة أداء فريضة الحج هذا العام، وسط إقبال كبير على التقديم لموسم الحج السياحي.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي

يمكن للمتقدمين في قرعة الحج السياحي 2026 معرفة النتيجة من خلال بوابة الحج المصرية عبر رابط إلكتروني موحد خصصته الوزارة، باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع بوابة الحج المصرية، اضغط هنا.

2. الضغط على خيار الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج.

3. إدخال الرقم القومي لمقدم الطلب في الخانة المخصصة.

4. الضغط على أيقونة استعلام، لتظهر نتيجة القرعة مباشرة.

تخفيض أسعار برامج الحج السياحي لموسم 2025

في سياق متصل، أكدت وزارة السياحة والآثار في بيان رسمي، تخفيض أسعار برامج الحج السياحي لعام 1447هـ / 2026م بنسب تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه مقارنة بالموسم الماضي، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين من رحلات الحج السياحي.

