نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى الحمام المركزي بمطروح.. ما التوجيهات؟

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى الحمام المركزي بمحافظة مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، وذلك في إطار متابعة الأداء داخل المنشآت الصحية والاطمئنان على جاهزية المستشفى لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.



وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد أقسام الطوارئ والاستقبال، حيث تابع سرعة تقديم الخدمة للحالات الحرجة وآليات الفرز الطبي، واطلع على التجهيزات الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية اللازمة داخل دولاب الطوارئ.



وأضاف المتحدث الرسمي أن نائب الوزير تفقد إجراءات السلامة ومكافحة العدوى داخل المستشفى، واطلع على طفايات الحريق وأنظمة الطوارئ للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها، موكدا أهمية التدريب المستمر للفرق الطبية والإدارية على التعامل مع الطوارئ المختلفة.



ولفت «عبد الغفار» إلى أن الجولة تضمنت المرور على غرف العمليات، والمعمل، والأشعة للاطمئنان على إتاحة جميع الخدمات، وتابع الجاهزية الفنية للأجهزة والتقنيات الطبية المستخدمة في التشخيص والعلاج، إلى جانب مراجعة التزام العاملين بتطبيق معايير الجودة.



واستمع نائب الوزير خلال الجولة إلى عدد من المرضى وأسرهم، للتعرف على تقييمهم لمستوى الخدمات المقدمة، ووجه إدارة المستشفى بالعمل المستمر على تحسين تجربة المرضى وتسهيل حصولهم على الخدمة في أقل وقت ممكن، إلى جانب رفع كفاءة القوى البشرية وتوفير التدريبات المطلوبة لهم.



وأشار «عبد الغفار» إلى أن نائب الوزير تفقد الصيدلية، واطلع على مخزون الأدوية، موجهاً بتحديث دوري لقائمة الأصناف الحيوية، وضمان توافر العلاج للمواطنين، ومتابعة آليات الصرف بما يحقق الاستخدام الأمثل للدواء.



وتابع أن الجولة شملت تفقد أقسام العناية المركزة والداخلي والحضانات، حيث تابع الحالة الصحية للمرضى وحرص على الاستماع إلى بروتوكولات العلاج المطبقة، ووجه بتقديم أعلى درجات الرعاية خاصة للحالات الحرجة والأطفال داخل الحضانات.

