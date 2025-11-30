تسبب الوفاة.. تحذير مهم من الصحة بشأن حقن البرد

حذرت وزارة الصحة من استخدام الحقن المتداولة بشكل كبير والمعروفة "حقنة البرد"، وذلك بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة معدلات الإصابة بنزلات البرد.

وأوضحت الصحة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية فيس بوك أن الحقن المعروفة بالأسماء التالية:

-حقنة هتلر

-حقنة 1x3

-الخلطة السحرية لعلاج البرد

وأوضحت الوزارة، أن هذه الحقن تحمل أضرارًا جسيمة على الصحة، وتصل إلى الوفاة، مشيرة إلى أن لقاح الإنفلونزا هو الوسيلة الفعالة والآمنة لتقوية مناعتك وحمايتك من الإنفلونزا.

