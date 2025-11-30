إعلان

تسبب الوفاة.. تحذير مهم من الصحة بشأن حقن البرد

كتب- عمرو صالح:

07:00 ص 30/11/2025

تعبيرية

حذرت وزارة الصحة من استخدام الحقن المتداولة بشكل كبير والمعروفة "حقنة البرد"، وذلك بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة معدلات الإصابة بنزلات البرد.

وأوضحت الصحة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية فيس بوك أن الحقن المعروفة بالأسماء التالية:

-حقنة هتلر

-حقنة 1x3

-الخلطة السحرية لعلاج البرد

وأوضحت الوزارة، أن هذه الحقن تحمل أضرارًا جسيمة على الصحة، وتصل إلى الوفاة، مشيرة إلى أن لقاح الإنفلونزا هو الوسيلة الفعالة والآمنة لتقوية مناعتك وحمايتك من الإنفلونزا.

حقنة البرد وزارة الصحة لقاح الإنفلونزا

