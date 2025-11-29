مدبولي يتجول بـ"الخيامية".. ويؤكد: معرض للحرف التراثية بحديقة الفسطاط

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى منطقة باب زويلة، وتفقد أعمال إعادة إحياء المباني التجارية والسكنية بحارة الروم، مصحوبًا بشرح من المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الذي أفاد بأن إعادة إحياء منطقة حارة الروم وباب زويلة الواقعة بجوار مسجد السلطان مؤيد وسبيل محمد علي ومنطقة الخيامية، يأتي ضمن خطة إعادة إحياء القاهرة التاريخية والحفاظ على نسيجها العمراني التاريخي.

وأكد المهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس الصندوق، أن المنطقة تشهد إعادة إحياء من خلال الحفاظ على النسيج العمراني المسجل بمنظمة اليونسكو أيضًا، وقد تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير واجهات وأسطح عدد 30 مبنى، بواقع 27 مبنى سكنيًا، و2 مول تجاري، ومعهد أزهري، كما تم الانتهاء من الترميم الشامل والتدعيم الإنشائي لعدد 5 عمارات.

وأشار المهندس مصطفى عبد الوهاب، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لإحياء المناطق التاريخية في القاهرة، وتحسين جودة الحياة للسكان، والحفاظ على الطابع المعماري الفريد الذي يميز هذه المناطق، بما يشمل دعم الأنشطة الحرفية والتجارية وترميم المباني ذات القيمة التاريخية.

بدوره، أوضح المهندس عبد الباسط ماهر، مدير المكتب الفني لرئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الحضرية، أنه تم الانتهاء كذلك من إنشاء عدد 4 مبانٍ سكنية جديدة بديلًا عن بعض المناطق الخربة؛ بما يحافظ على الطابع العمراني للمنطقة، وجار العمل على رفع كفاءة واجهات وأسطح عدد 54 مبنى ضمن المرحلة الحالية من مشروع إعادة الإحياء.

وخارج مسار الزيارة، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، على دخول منطقة الخيامية، وأجرى حوارات مع أصحاب المحال، وسألهم عن انتاجهم وطرق التسويق، وأكد أن الدولة لديها توجه لمساعدتهم في التسويق لمنتجاتهم ضمن معارض الحرف اليدوية، مشيرًا إلى أن حديقة الفسطاط التى سيتم افتتاحها قريبًا سيكون بها معرض حرف تراثية لتسويق منتجاتكم.

كما زار رئيس الوزراء، أحد البيوت بالمنطقة التي تخضع لإعادة الإحياء، وأبدى إعجابه بالمكان، لأن البيت يطل على الخيامية، وقال إن نماذج هذه الوحدات ستلقى رواجًا سياحيًا كبيرًا إذا تم تأجيرها للسياح الأجانب.

