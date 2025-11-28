أسعار عمرة العشرة الأواخر من رمضان 2026

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار عمرة العشرة الأواخر من رمضان 2026 الخمس نجوم.

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار عمرة العشرة الأواخر من رمضان 2026 الخمس نجوم يبدأ سعرها من 90 ألف جنيه خلال النصف الثاني من لشهر الكريم.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار عمرة رمضان الخمس نجوم يبدأ سعرها من 70 ألف جنيه لمدة 10 أيام.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة، أوضح أن المستندات الضرورية لحجز برامج العمرة تشمل:

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

صورتان شخصيتان بخلفية بيضاء وحديثتان، مع الالتزام بارتداء الحجاب للسيدات.

شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال سداد رسوم فحص الكبار.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

أشار إلى أن الأوراق اللازمة لاستخراج جواز السفر تتضمن:

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

بطاقة الرقم القومي سارية، مع صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند الحالة الاجتماعية للإناث (قسيمة الزواج أو الطلاق).

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفق التعريفة المقررة.

المؤهل الدراسي في حال عدم تسجيله ببطاقة الرقم القومي.

