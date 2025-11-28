البرامج الاقتصادية.. أسعار عمرة العشرة الأواخر من رمضان

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، أسعار عمرة العشرة الأواخر من رمضان 2025 الاقتصادية.

وقال "عابد"، في تصريحات إلى مصراوي، إن أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان تبلغ 68 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية، وتختلف وفق نوع الحجز والفندق.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

أوضح "عابد"، فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة، أن المستندات الضرورية لحجز برامج العمرة تشمل:

- جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

- صورتان شخصيتان بخلفية بيضاء وحديثتان، مع الالتزام بارتداء الحجاب للسيدات.

- شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال سداد رسوم فحص الكبار.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

- شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

- بطاقة الرقم القومي سارية، مع صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند الحالة الاجتماعية للإناث (قسيمة الزواج أو الطلاق).

- إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفق التعريفة المقررة.

- المؤهل الدراسي في حال عدم تسجيله ببطاقة الرقم القومي.

