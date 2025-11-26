إعلان

"متقلب بين البرودة والحرارة".. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

كتب : محمد شاكر

10:00 ص 26/11/2025

درجات الحرارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء وحتى الاثنين المقبل، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (22:25)، القاهرة الكبرى والوجه البحري (25:27)، وجنوب البلاد (25:30).

كما يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره.

وتتكون شبورة مائية من الساعة (2:9) صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح من السبت إلى الاثنين المقبل على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب البلاد، وجنوب سيناء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طقس الأيام المقبلة الأرصاد الجوية درجات الحرارة رياح أمطار شبورة الطقس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر