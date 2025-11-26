"النهر الخالد" في أوبرا الإسكندرية.. غدًا

يقود المايسترو الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، حفلاً لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى.

يقام الحفل فى الثامنة مساء غد الخميس ٢٧ نوفمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ويضم باقة مختارة من ألحان "النهر الخالد" محمد عبد الوهاب منها موسيقى خطوة حبيبى، لولا الملامة، بصراحة، إمتى الزمان، عندك بحرية، إنت عمرى، من غير ليه، مضناك، يا مسافر وحدك، فى يوم وليلة، فاتت جنبنا.

ويؤدي هذه الأعمال عدد من مطربي الأوبرا وهم: ياسر سعيد، محمد الخولي، ولاء طلبة، نعمة عصمت، يمنى حسن، أحمد رجب، وائل أبو الفتوح وعازف القانون على الخبيرى.

يشار إلى أن دار الأوبرا المصرية أعدت برنامجا ثريا للموسيقى العربية خلال الموسم الفنى 2025 - 2026 يشمل مجموعة من العروض النوعية التى تحتفى بكبار المطربين والملحنين وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية لصون الهوية وحماية التراث وإعادة إحياءه.