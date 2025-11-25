إعلان

وزير الصحة يلتقي وفد اتحاد الغرف التركية لبحث التعاون والاستثمار المشترك

كتب : أحمد جمعة

11:06 ص 25/11/2025

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، وفدًا رفيع المستوى من اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) يضم كبار رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الصحي التركي، بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وذلك على هامش المؤتمر الطبي العالمي الـ11 بتركيا (24-26 نوفمبر 2025).

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات في مجالات تطوير البنية التحتية الصحية ودمج التقنيات الذكية والصحة الرقمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء مستشفيات ذكية ووحدات متنقلة ومراكز الطب «عن بُعد».

وأضاف أن مجالات التعاون المقترحة شملت نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الأدوية (خاصة أدوية الأورام والبدائل الحيوية) واللقاحات والأجهزة الطبية، وتدريب الكوادر الطبية في الجراحة الروبوتية والأورام والرعاية الحرجة، وإنشاء معامل بحثية مشتركة وتطوير صناعة الأدوية بمعايير عالمية، إلى جانب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التشخيص وإدارة المستشفيات.

ولفت «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على أن مصر تمثل سوقًا إقليميًا واعدًا، فيما أبدى الجانب التركي حرصه على تعميق الشراكة ونقل خبراته التصنيعية والتكنولوجية داخل المنظومة الصحية المصرية.

