اليوم.. وزارة التضامن تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية

تعلن وزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت، أسعار برامج الحج المتعددة لحجاج الجمعيات الأهلية والتي تقدمها المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة خلال فعاليات مراسم إجراء قرعة الحج لاختيار الفائزين بالتأشيرات ، عقب نجاح المؤسسة في إتمام كافة إجراءات التعاقد على الخدمات بالمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة الأسبوع الماضي خلال مؤتمر ومعرض الحج الذي أقيم في جدة الأسبوع الماضي.

وتشهد الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م اليوم السبت، وسيتم إعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.