"الأوقاف" تنفي إصدار صكوك لتمويل تطوير العقارات بـ 30 مليار جنيه

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:49 م 19/11/2025

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

نفت وزارة الأوقاف، ما تردد بشأن إصدار هيئة الأوقاف صكوك بقيمة 30 مليار جنيه لتمويل تطوير العقارات.

وأكدت الوزارة في بيان، أنه لا توجد أي إجراءات ولا بيانات صادرة في هذا الشأن، علمًا بأن الوزارة تمضي وفق مقتضى القانون في واجب العناية بالأوقاف وحسن إدارتها ونظارتها.

وأهابت الوزارة بضرورة تحري الدقة في ما ينشر، والالتزام بالحصول على المعلومات والأخبار من خلال القنوات الرسمية المتاحة للوزارة دون سواها؛ حرصًا على سلامة الحق في المعرفة، ومهنية الأداء، وعلى الشفافية، وسواء العلاقة، ودرءًا للمساءلة القانونية.

وزارة الأوقاف تمويل تطوير العقارات العقارات

