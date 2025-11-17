وزيرة التنمية المحلية: تعزيز كفاءة المرافق والخدمات بشمال سيناء

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها على أرض مراكز ومدن المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025-2026 في مختلف القطاعات التي تمس حياة المواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم اللازم للمحافظة لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وبأفضل جودة ممكنة.

وأشار اللواء خالد مجاور، إلى أن هناك متابعة ميدانية على جميع المشروعات المستهدفة خلال خطة العام الجاري وتذليل العقبات التي تواجه أعمال التنفيذ مع مختلف الشركات والمقاولين لضمان الانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة جميع المرافق والخدمات في مختلف مدن المحافظة، مع إعطاء أولوية لمشروعات البنية الأساسية ورصف الطرق وتحسين البيئة، بما يحقق تحسنًا ملموسًا في جودة الحياة للمواطنين.

كما شهد الاجتماع استعراض مستجدات ملفي التصالح علي مخالفات البناء والتفنين و المتغيرات المكانية بمختلف مدن بالمحافظة، والتأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهد وتسريع وتيرة العمل في تلك الملفات المهمة خلال الفترة القادمة للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية، على متابعة آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة المخلفات الصلبة وجهود المحافظة لرفع التراكمات اليومية من القمامة بصورة يومية وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، وتوفير بعض المعدات اللازمة.

وناقش الاجتماع جهود توفير فرص عمل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة للشباب والمرأة السيناوية، ودعم القطاع الخاص لإقامة مشروعات إنتاجية تعزز من مستوى معيشة المواطنين، وتوفر مصادر دخل مستدامة.

وشددت منال عوض، على أن الوزارة تولي أهمية خاصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتهيئة بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار.

وأشار اللواء خالد مجاور، إلى أن المحافظة تعمل على الانتهاء من مشروعات تحسين البنية التحتية وتطوير الطرق الداخلية وربط التجمعات السكنية بالمحاور الرئيسية الجديدة بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء، شددت وزيرة التنمية المحلية، على استمرار التنسيق والتعاون الكامل مع محافظة شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم خطط التنمية الشاملة في سيناء، مؤكدة: نعمل على ضمان توفير جميع مقومات النجاح للمشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة يشعر بثمارها المواطن السيناوي في مختلف القطاعات.

