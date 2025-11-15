13 صورة.. أحدث تصوير جوي للمحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2"

كتب- محمد نصار:

تنفذ وزارة النقل، مشروع المحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2" بميناء سفاجا، ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير، في إطار تطوير الموانئ المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.

ويتكم تنفيذ المشروع على مساحة 776 ألف م2 تقريبًا، مع رصيف بطول 1100 متر، وعمق 17 مترًا، وتم الانتهاء من من أعمال البنية التحتية بنسبة 100%، التي نفذتها شركات وطنية مصرية متخصصة.

وقد تم بدء أعمال البنية الفوقية للمحطة، ومن المخطط أن تستوعب المحطة نحو 2 مليون حاوية سنويًا بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن.

ويدخل تنفيذ المحطة في إطار تنفيذ الممر اللوجيستي المتكامل (سفاجا - قنا - أبو طرطور)، أحد الممرات اللوجستية الدولية الـ7 التي تنفذها مصر بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.

وتعتبر المحطة بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وتسهم في خدمة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة أعمال التصدير والاستيراد والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد، وربطها بالميناء، مع جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا، والمساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية؛ حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، وبما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق خاصة في محافظات الصعيد في قنا وأسيوط وأسوان والأقصر.

وقد سبق توقيع العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لضمان أعلى مستوى من الكفاءة ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي، والنهوض بالاقتصاد القومي، وتأهيل الموانئ البحرية، وجذب خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

اقرأ أيضًا:

تحذير من الشبورة والقاهرة تسجل 25 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

بعد مد المدة.. تعرف على موعد عمل حصر لجان الإيجار القديم

قانون الإجراءات الجنائية..تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي