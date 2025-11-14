عبدالله رشدي عن قائمة المنقولات: الزوج ليس ملزمًا شرعًا بكتابة ما جلبه

كتب- أحمد الجندي:

قال الداعية عبد الله رشدي، إن مشكلة القائمة في تجهيز البيت تتحدد بعدة حالات أبرزها إذا كانت الزوجة هي من تشتري تجهيزات البيت، فيحق لها تسجيل ما قامت بشرائه في قائمة.

وأوضح "رشدي" في منشو له عبر "فيسبوك"، الجمعة، أنه إذا لم تشتري الزوجة أي شيء، فيحق للزوج أن يتمسك بعدم كتابة أي قائمة، مشيراً إلى أنه إذا شارك الزوجان في شراء الأثاث، فمن حق الزوجة تسجيل ما قامت بشرائه فقط في القائمة.

وأكد الداعية، أن الزوج ليس ملزمًا شرعًا بكتابة ما جلبه، إذ أن ما عليه أداؤه هو المهر المتفق عليه، مشدداً على أن الزوج له الحرية في كتابة ما اشتراه إذا أراد، ولكن لا شيء يلزمه بذلك.

وقال: "لو كتب الزوج ما جلبه، يجب أن يكون مكتوبًا على سبيل أنه جزء من المهر، وليس على أنه أمانة مستقلة"، بينما ما تجلبه الزوجة يكتب طبيعيًا كأمانة، لأنها حقها في جميع الأحوال".

