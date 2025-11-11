كتب – نشأت علي:

تقدم المستشار بهاء أبوشقة، الفقيه الدستوري والقانوني، بتحية إعزاز وتقدير إلى الشعب المصري العظيم، الذي أكد بمشاركته الكثيفة في الانتخابات البرلمانية 2025 أنه من أرقى الشعوب، مؤكدًا أن المشهد أمام اللجان يعكس عظمة هذا الشعب العظيم، الذي نزل واصطف أمام اللجان لأداء الواجب الوطني في اختيار نوابه.

وطلب أبوشقة، في تصريحات له اليوم، مد التصويت اليوم حتى منتصف الليل أي حتى الثانية عشرة، أو مده ليوم آخر غدًا، لاستيعاب العدد غير المسبوق من الناخبين، ليتمكنوا من أداء رسالتهم والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وبيّن أبوشقة أن القانون أعطى الحق للهيئة الوطنية للانتخابات في مدّ المدة، وهي مواعيد إجرائية لا تؤثر في سلامة الانتخابات، وإنما تساهم في تمكين المواطنين من التصويت، خاصة أن اليوم شهد زخمًا كبيرًا ومشاركة واسعة من العائدين من أعمالهم أو الشباب أو المرأة وكبار السن.

وقدم أبوشقة التحية والتقدير إلى القيادة السياسية، وإلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أوجد مناخًا سياسيًا ديمقراطيًا يسوده قدر كبير من الحرية، وساهم في نزول هذه الملايين الغفيرة أمام اللجان في مختلف محافظات الجمهورية.a