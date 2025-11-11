إعلان

رئيس الوزراء يعلق على "التصرفات السلبية" بالمتحف المصري الكبير

كتب- محمد عمارة:

05:25 م 11/11/2025

رئيس الوزراء خلال متابعة استعداد المتحف الكبير

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع بكل فخر وسعادة الإقبال الكبير على زيارة المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن ما نشهده من مشاهد جميلة ومشاعر انتماء وفرحة صادقة من المصريين تجاه هذا الصرح العالمي يعكس حالة إيجابية عامة منذ حفل الافتتاح، ويمتد أثرها إلى زيادة الإقبال على المواقع الأثرية الأخرى مثل منطقة الأهرامات ومتحف الحضارة.

وأشار مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن الدولة تعمل على استثمار هذه الحالة الإيجابية وتحويلها إلى طاقة تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد وزيادة موارده، مؤكدًا أن ما يتحقق من زخم سياحي وثقافي هو إنجاز لكل المصريين.

وفي الوقت نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أنه رغم هذه الصورة المشرفة، ظهرت بعض الممارسات الفردية والسلبية المحدودة التي لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، والتي تُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: "بالتأكيد لسنا راضين عن مثل هذه التصرفات، لكن من المهم أن ندرك أننا نتحدث عن أعداد كبيرة من الزائرين تتجاوز 10 آلاف شخص يوميًا، وبالتالي فإن تلك الحالات تبقى استثناءً لا يُعبر عن السلوك العام".

ودعا مدبولي المصريين إلى التعامل الواعي مع مثل هذه التصرفات الفردية، قائلاً: "يا ريت ناخد بالنا كمصريين إننا منسمحش بهذه التصرفات الفردية، لو لقيت حد بيعمل تصرف سلبي، ياريت توجهه، أه فيه منظومة أمنية، لكن يهمنا حتى تكتمل فرحتنا إن مفيش حاجة تدي انطباع سلبي".

