كتبت -داليا الظنيني :

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن أزمة تخفيف الأحمال التي شهدتها البلاد من يونيو 2023 وحتى يوليو 2024 كانت "أزمة اقتصادية بالأساس"، مشيرًا إلى أنه تم حلها بنجاح عبر "مجهود تكاملي بين الوزارات".

وفي حوار خاص لبرنامج "مساء DMC" مع الإعلامي أسامة كمال، أوضح بدوي تفاصيل استراتيجية الدولة لضمان استدامة إنتاج البترول، مبينًا أن هناك مجموعة من العوامل تجمعت معًا وأدت إلى الحاجة لتخفيف الأحمال، وتمثلت الأولوية الحكومية، التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في توفير الالتزامات المالية للشركاء الأجانب من خلال سداد فواتيرهم الشهرية بانتظام.

وأوضح أن هذا الالتزام المالي يهدف إلى ضمان ضخ مزيد من الاستثمارات من قبل الشركاء في عمليات الاستكشاف والإنتاج، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي توفير الفاتورة الاستيرادية.

وأكد بدوي أن نجاح مصر في هذا القطاع مرتبط بنجاح الشركاء، وأن الهدف هو "زيادة الإنتاج المحلي بطريقة مستدامة والحد من الحاجة إلى الاستيراد".

وأشار وزير البترول إلى أن الوزارة تعمل على تقديم حوافز جديدة للشركات العاملة في مصر من أجل تحسين الاقتصاديات وخلق "بيئة جاذبة للاستثمار".

ولفت إلى وجود جهود مكثفة بالتعاون مع الشركات الشريكة لزيادة معدلات الإنتاج وتقليل تكلفة استخراج الزيت الخام والغاز الطبيعي.

وكشف بدوي عن سعي الوزارة لوضع نظم اتفاقيات "أكثر جاذبية" للشركات الأجنبية، مؤكدًا أن الاهتمام بملف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي مؤخرًا أثمر عن "صيف ناجح" نتيجة التعاون بين وزارتي البترول والكهرباء.