رئيس البرلمان ناعيًا أحمد عمر هاشم: نذر حياته لخدمة الدين والوطن

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق ، ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب سابقًا والذي وافته المنية فجر اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء قضاها في خدمة العلم والدعوة إلى الله .

وقال رئيس مجلس النواب: "بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعي إلى العالم العربي والإسلامي العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، صاحب الإسهامات العلمية المتنوعة في السُّنَّة النبوية وعلوم الحديث، وأحد أبرز أعلام الأزهر الشريف الذين نذروا حياتهم لخدمة الدين والعلم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.".