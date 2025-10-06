شدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التنسيق المستمر مع مختلف الأجهزة المعنية لتكثيف الرقابة الميدانية، ورصد أي محاولات للشروع في البناء المخالف أو تجهيزات وتشوينات تمهيدًا لتنفيذ تلك الأعمال غير القانونية.

يأتي ذلك؛ في إطار جهود محافظة الجيزة للتصدي لمخالفات البناء والحفاظ على النسق العمراني.

وأكد المحافظ، على أهمية استمرار الحملات الميدانية على مدار اليوم، خاصة خلال العطلات والفترات المسائية والليلية، نظرًا لزيادة محاولات المخالفة في تلك الأوقات، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة ملتزمة بتطبيق القانون بكل حزم.

وأوضح أن أجهزة حي الوراق نفذت حملات تفتيش ورقابة ليلية مكثفة، أسفرت عن ضبط 3 حالات بناء مخالف، تمثلت في شدة خشبية لسقف الدور السادس بأحد العقارات بشارع حكيم المتفرع من شارع المراتب من عبده عامر، وشدة خشبية لأعمدة الدور السادس بشارع سعد مغاوري من المعهد الديني، بالإضافة إلى تشوينات لشدة خشبية لسقف دور مخالف بعثار بشارع عبدالمنعم أحمد بترعة بتشيل.

وأشار إلى أن لجان الرصد الليلية بمركز ومدينة كرداسة تمكنت من ضبط أعمال بناء وتشوينات داخل منشأة مخالفة بنطاق المدينة. وعلى الفور تم إيقاف الأعمال وفك الشدات الخشبية وإزالة المخالفات بشكل كامل، مع مصادرة مواد ومعدات البناء التي تم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والقائمين على تلك الأعمال.

وشدد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار على أن أجهزة المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للبناء المخالف، مؤكداً أن العمل يجري على مدار الساعة للتصدي بكل قوة لتلك التجاوزات، حفاظاً على التخطيط العمراني ومنع أي تعديات على أراضي الدولة أو أملاك المواطنين.

