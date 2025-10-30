سكك حديد مصر تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 اعتبارًا من الليلة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي علي رحلاتها، بعد ثليل، اعتبارًا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، حيث يتم تأخير الساعة بمقدار (60 دقيقة)، وذلك عند بلوغ الساعة 00:00 (منتصف الليل) لتُصبح الساعة 23:00 (الحادية عشرة مساءً) من مساء اليوم نفسه.

وأفاد البيان بما يلي:

1- القطارات التي تقوم خلال الفترة من الساعة 23:00 وحتى الساعة 23:59 مساءً (بالتوقيت الصيفي القديم) سيتم اعتبارها قيامًا مبكرًا وفقًا للتوقيت الشتوي الجديد.

2- القطارات التي تكون في مسيرها خلال فترة تغيير الساعة ستواصل رحلتها بشكل طبيعي دون أي تعديل في خط سيرها أو محطاتها وفقاً لجداولها المعتمدة .

3- جميع رحلات القطارات التي تبدأ تحركها بعد الساعة 00:00 (منتصف الليل) ستسير وفقًا للتوقيت الشتوي الجديد المعتمد.

وتهيب الهيئة بالركاب مراعاة الالتزام بالتوقيت الجديد واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يتوافق مع التعديل الزمني لرحلاتهم المقررة ، مؤكدةً حرصها الدائم على انتظام حركة التشغيل وتقديم خدماتها بأعلى درجات الكفاءة والانضباط لخدمة جمهور المسافرين.

اقرأ أيضًا:

توت عنخ آمون.. أسرار حياة وموت الفرعون الشاب صاحب أسطورة "لعنة الفراعنة"

الأضخم في التاريخ.. رحلة الملك رمسيس الثاني من ميت رهينة إلى المتحف الكبير (صور وفيديو)

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس وزراء الكويت تعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة

اليوم.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025

محاكاة لنهر النيل.. أشياء لن تراها إلا في المتحف المصري الكبير -(فيديو)