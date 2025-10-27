"الصحة" تغلق مركز تجميل بمنيا القمح.. تديره حاصلة على "دبلوم صنايع"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مركز «مون فيس سكين» للجلدية وتجميل البشرة، الكائن بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، وذلك لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

يأتي الإغلاق تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة؛ لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، وحماية صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الشرقية نفذت حملة مرورية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين.

وتبين أن المركز تديره سيدة حاصلة على دبلوم صنايع تنتحل صفة طبيب بشري، مخالفة لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 (المعدل بالقانون 153 لسنة 2004). كما أنه لا يتعاقد مع شركة متخصصة للتخلص الآمن من النفايات الطبية، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة.

وأفاد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بضبط كميات من الأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر وبدون فواتير، مُعدة للبيع بدون ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة. كما عُثر على جهاز إزالة زوائد جلدية. وجهاز تنظيف بشرة، وهما جهازان لا يُسمح باستخدامهما إلا بواسطة طبيب بشري مؤهل.

وأكد الدكتور أحمد البيلي اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، شملت تشميع المنشأة بالشمع الأحمر. و تحرير محضر جنحة بمركز شرطة منيا القمح. كما تم عرض المسؤولة على النيابة العامة.

وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية المكثفة لمتابعة المنشآت الطبية وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية.

تؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بدورها الرقابي لضمان جودة الخدمات الطبية في القطاع الخاص، مع مواصلة جهودها لحماية صحة المواطنين من خلال تطبيق القوانين واللوائح بكل حزم.