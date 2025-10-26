كتب- نشأت علي:

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ ومفتي الجمهورية السابق على الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس الشيوخ كغرفة برلمانية ثانية، إلى جانب مجلس النواب، حيث العمل على الارتقاء بالأداء التشريعي بما يليق بوطننا العزيز.

وأشار إلى أن لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ ستعمل خلال دور الانعقاد الأول من الدورة البرلمانية الحالية على دعم جهود الدولة في تجديد الخطاب الديني، ومواجهة مظاهر التطرف الفكري، وتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدينية المعنية من أجل تطوير المنظومة الدعوية وتنظيم إدارة الموارد الوقفية بما يحقق الاستخدام الأمثل لها في خدمة المجتمع.

وقال "علام"، في تصريحات له عقب تشكيل اللجنة: «أتوجَّه بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى الزملاء أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ على تلك الثقة الغالية، ونسأل الله العون والتوفيق، وأن نكون على قدر المسؤولية، لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري الذي يستحق منا الكثير». وجه «علام» التهنئة للنائب محمد سليم السيد عطية أبو الخير لفوزه بمنصب الوكيل الأول، والنائب محمد طه عليوة بمنصب الوكيل الثاني، كذلك التهنيئة للشيخ أحمد تركي لفوزه بموقع أمين سر اللجنة، في تشكيل يعكس التنوع داخل اللجنة.