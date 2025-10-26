تزايدت خلال الساعات الأخيرة عمليات البحث عبر محركات الإنترنت عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025، وذلك مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، حيث يستعد المواطنون لتغيير عقارب الساعة رسميًا وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

وفق رئاسة مجلس الوزراء، فإن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 سيبدأ رسميًا في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، والتي توافق 31 أكتوبر 2025.

وبحسب مجلس الوزراء، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة عند منتصف ليل الخميس الموافق 30 أكتوبر، بحيث يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي الجديد مع الساعات الأولى من صباح الجمعة.



مدة العمل بالتوقيت الشتوي في مصر

يستمر تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 حتى نهاية شهر أبريل 2026، حيث سيتم بعدها إعادة تقديم الساعة مرة أخرى مع بدء التوقيت الصيفي للعام التالي، في إطار نظام التوقيتين المعمول به رسميًا.

كيفية ضبط الساعة عند بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

يمكن ضبط الساعة يدويًا مع بدء موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 عبر إعدادات الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية، من خلال تأخير الوقت 60 دقيقة عند حلول منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025.

كما يمكن تفعيل خاصية الضبط التلقائي للتوقيت على الهواتف الذكية، إذ تقوم الأنظمة الإلكترونية بتحديث الساعة تلقائيًا دون الحاجة لأي تدخل يدوي، لتواكب بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر لعام 2025.

