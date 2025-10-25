وزير الكهرباء من "عيون موسى": 24 مليار جنيه استثمارات القطاع في سيناء

كتب- محمد صلاح:

تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محطة محولات عيون موسى وتوسعاتها الجديدة، وشهد وضع الجهد وإطلاق التيار الكهربائي لعدد من المحولات والخطوط الهوائية؛ لدعم التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية والصناعية، واطمأن على عمل شبكات التوزيع وخطوط النقل على الجهود المختلفة، وتابع مستجدات تنفيذ الأعمال في مشروعات توفير الكهرباء لتغذية الموزعات الخاصة بطلمبات الرفع، لمشروعات التنمية الزراعية في نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

واستمع عصمت إلى عرض تقديمي حول المشروع الذي تم تنفيذه طبقًا لأعلى معايير الجودة الفنية، والذي يشمل خليتَي جهد 500 ك.ف، من النوع المعزول بالغازGIS ؛ لتعزيز الطاقة الكهربائية وتغذية المشروعات التنموية العملاقة في سيناء، وتوفير احتياجات المنطقة من الكهرباء.

وشمل العرض الانتهاء من الخط الكهربائي مزدوج الدائرة عيون موسى/ شرق الإسماعيلية جهد 500 ك.ف.بطول 90 كم، والذي يضم 218 برجًا، والذي تم وضع الجهد عليه، وبلغت التكلفة الإجمالية لمشروع توسعة المحطة والخط الكهربائي 2,8 مليار جنيه، وتناول العرض التقديمي شرحًا حول محطة توليد كهرباء عيون موسى، وإجمالي الطاقة المنتجة، وأهمية المحطة في دعم الشبكة الموحدة، ونمط التشغيل وخفض استهلاك الوقود، وتناول العرض التقديمي، المشروعات التي تم تنفيذها ودخلت الخدمة فعليًّا في نطاق عمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتي بلغت 27 محطة محولات جهد فائق وجهد عالٍ، وكذلك مستجدات تنفيذ الأعمال في 4 محطات جهد عالٍ وفائق يجرى العمل عليها حاليًّا، بالإضافة إلى تنفيذ 3517 كيلومتر دوائر على الجهدَين العالي والفائق؛ باستثمارات بلغت 15 مليار جنيه، وبإجمالي جهود تصل إلى 8232 ميجا فولت، لنقل التيار الكهربائي وتوصيل التغذية الكهربائية لمختلف الأنشطة والاستخدامات، لا سيما المشروعات القومية والاستراتيجية والمنشآت الحيوية في سيناء، ومجريات التنفيذ لأعمال إنشاء 3 محطات محولات جهد فائق، بإجمالي سعات 1425 م.ف.أ، ومحطة محولات جهد عالٍ بإجمالي سعات 120 م.ف.أ؛ من بينها محطة محولات روافع سيناء 1 جهد 220/66/22 ك.ف، سعة (3×175 + 6×40) م.ف.أ، ومحطة محولات روافع سيناء 3 جهد 66/11 ك.ف سعة (3×40) م.ف.أ؛ لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية في نطاق عمل جهاز مستقل مصر للتنمية المستدامة.

وتفقد عصمت، يرافقه كل من: المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والمهندس أشرف يوسف رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، ومسؤولي شركتَي مدكور والسويدي، مكونات المحطة ومحولاتها الرئيسية والمساعدة، ومانعات الصواعق، وأنظمة التحكم للمراقبة والتشغيل ومبنى التحكم الرئيسي، وغرف الاتصالات، وأعمال التوسعات.

وشهد وزير الكهرباء وضع الجهد وتوصيل دائرتَي الخط شرق الإسماعيلية/ عيون موسى، جهد ٥٠٠ ك.ف، بالتنسيق مع المركز القومي للتحكم.

زقال عصمت إن محطة محولات عيون موسى محورية ومهمة؛ لإتاحة الطاقة الكهربائية لجميع المشروعات شرق قناة السويس، موضحًا أن أمن الطاقة وضمان استدامتها أساس خطة الدولة للتنمية المستدامة والتي يجري العمل عليها في جميع المحافظات؛ لا سيما في محافظات سيناء التي تشهد تنفيذ مشروعات قومية عملاقة للتنمية الشاملة عمرانيًّا وصناعيًّا وزراعيًّا.. وغيرها، مؤكدًا أن حجم استثمارات الشركة المصرية لنقل الكهرباء الجاري تنفيذها في سيناء يصل إلى 24 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى خطة توفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة؛ خصوصًا مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية.. وغيرها من المشروعات التي يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موضحًا استمرار تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء؛ سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل؛ خصوصًا في سيناء.

