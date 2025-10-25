كتب- محمد شاكر:

يشهد معرض "كنوز الفراعنة"، المُقام حالياً بقاعة Scuderie del Quirinale بالعاصمة الإيطالية روما، إقبالًا جماهيريًا واسعًا منذ أن قام سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا بافتتاحه رسمياً قبل يومين، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار المصري، وأليساندرو جولي وزير الثقافة الإيطالي، د. محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حيث توافدت آلاف الزائرين الذين اصطفوا في طوابير طويلة منذ الساعات الأولى من الصباح للاستمتاع بروائع الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، أنه تم حتى الآن بيع 50 ألف تذكرة بزيادة 10 ألاف تذكرة عما تم بيعه حتى اليوم الأول للافتتاح، مشيرًا إلى أنه في ظل هذا التوافد الواسع يتوقع منظمو المعرض أن يصل عدد زائري المعرض يوميًا إلى ما بين 6 إلى 7 آلاف زائر، وهو ما دفعهم إلى بحث إمكانية مدّ ساعات العمل إلى الفترات المسائية، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الزائرين لمشاهدة المقتنيات الأثرية الفريدة التي يضمها المعرض.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الإقبال الكبير على المعرض يعكس اهتمام الجمهور الإيطالي بالحضارة المصرية، ويُعدّ مؤشرًا واضحًا على النجاح الكبير الذي يحققه المعرض منذ اليوم الأول افتتاحه للجمهور، بما يسهم في تعزيز الترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الإيطالي، الذي يُعد من أهم الأسواق المصدّرة للسياحة إلى مصر.

وجدير بالذكر أن معرض "كنوز الفراعنة" يضم المعرض 130 قطعة أثرية مختارة من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير ومتحف الفن بالأقصر، تروي قصة الحضارة المصرية القديمة عبر محاور متنوعة تشمل: الملكية، البلاط الملكي، المعتقدات الدينية، الحياة اليومية، الطقوس الجنائزية، والعالم الآخر.

