الجبهة الوطنية يكلف الطويقي قائمًا بأعمال أمين الحزب بسوهاج

كتب- عمرو صالح:

03:00 ص 25/10/2025

النائب جابر الطويقي

أصدر السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، بعد العرض على الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، قرارا بتكليف النائب جابر الطويقي، عضو مجلس النواب الحالي وأمين تنظيم الحزب بسوهاج، قائما بأعمال أمين المحافظة، مع منحه كافة الاختصاصات في تسيير أعمال الأمانة، والاعتماد على العناصر المخلصة والفعالة، وعقد اجتماعات تنظيمية مع التشكيلات المختلفة، وإدارة الحملة الانتخابية لمرشحي الحزب بمحافظة سوهاج.

الجدير بالذكر أن النائب جابر الطويقي اعتذر عن الترشح في الانتخابات الحالية رغم اختيار الحزب له بدائرة دار السلام، وفضل التفرغ للعمل الحزبي والتنظيمي، معلنا ذلك بتقديم مصالح الحزب على أي اعتبارات شخصية.

النائب جابر الطويقي

