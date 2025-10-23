شهد ميناء الضبعة التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة، اليوم الخميس، حدثًا محوريًا تمثّل في وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى.

ومن الجدير بالذكر أن وعاء ضغط المفاعل يُعد أحد المكونات الرئيسية في المحطة النووية، حيث يحتوي في داخله على قلب المفاعل الذي تتم فيه سلسلة التفاعلات النووية المتحكم به، ويتميّز هذا الوعاء بقدرته العالية على تحمّل الضغط ودرجات الحرارة المرتفعة، مع ضمان الإحكام الكامل ضد أي تسرب، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في منظومة الأمان والموثوقية التشغيلية للوحدة النووية.

وتمّ تصنيع وعاء ضغط المفاعل في مصنع “إيجورا” التابع للقسم الهندسي الميكانيكي لمؤسسة “روساتوم” الحكومية، ويبلغ وزنه أكثر من 330 طنًا، وقد شارك خبراء من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء– بصفتها المالك والمشغّل المستقبلي لمحطة الضبعة النووية – في أعمال التفتيش خلال مراحل التصنيع، وذلك لضمان الالتزام الكامل بمتطلبات ضمان الجودة والمعايير الفنية المعتمدة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تمّ نقل وعاء ضغط المفاعل على متن سفينة شحن بحرية متخصصة غادرت ميناء سانت بطرسبورغ في الأول من أكتوبر، واستغرقت رحلتها نحو 20 يومًا حتى وصولها إلى موقع المحطة النووية بالضبعة.

وبهذه المناسبة أكد الدكتور المهندس/ شريف حلمي – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء: "نشهد اليوم وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى للمحطة النووية بالضبعة الى الرصيف البحري الذي أنشأه الجانب المصري خصيصًا لاستقبال المعدات الثقيلة وغير النمطية الخاصة بالمحطة، ومن المقرر البدء في أعمال تركيب وعاء الضغط بالوحدة النووية الأولى خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل، حيث يواصل فريق العمل جهوده المكثفة بروح عالية من الالتزام لتحقيق هذا الإنجاز المحوري في مسيرة تنفيذ المشروع الوطني الاستراتيجي".

من جانبه صرّح السيد/ أليكسي كونونينكو - نائب رئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت» ومدير مشروع المحطة النووية بالضبعة من الجانب الروسي: "نشهد اليوم مرحلة مهمة في مسار تنفيذ مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والمتمثّلة في وصول وعاء ضغط المفاعل إلى موقع الإنشاء، ويعكس هذا الإنجاز مستوى التعاون الفعّال بين فرق العمل المشاركة في المشروع، نحن نقف الآن على أعتاب الحدث الأبرز لهذا العام، والمتمثل في تركيب وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى في موضعه التصميمي، إن فريق العمل بأكمله يعمل بروح واحدة، ويتحلى بعزيمة عالية وتركيز واضح نحو تحقيق الأهداف المنشودة."