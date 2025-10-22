وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة لدول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة بالنصف الثاني من نوفمبر 2025.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحل اليوم ضيفًا على مؤسسات الاتحاد الأوروبي بعد أشهر قليلة من دخول الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي عامها الثاني كي نجني معًا ثمار الالتقاء بتلك العلاقة وندفعها مجددًا نحو الأمان لتحقيق مصالح وطموحات شعوبنا ومواجهة التحديات الجسام التي تواجه العالم بأثره.

وأضاف: تكتسب القمة المصرية الأوروبية اليوم أهمية خاصة لأسباب عدة، أولًا لكونها الأولى من نوعها التي يعقدها الاتحاد الأوروبي مع أحد شركائه من جنوب المتوسط أو دول الشرق الأوسط.