في ذكرى إغراق "إيلات".. القوات البحرية تحتفل بعيدها الـ58

احتفلت القوات البحرية بعيدها الثامن والخمسين الذي يوافق ذكرى يوم الحادي والعشرين من شهر أكتوبر عام 1967م، اليوم الثلاثاء، الذي سطر فيه رجالها واحدةً من أعظم الانتصارات بإغراق المدمرة "إيلات" أمام سواحل مدينة بورسعيد الباسلة.

وأكد اللواء بحري أ.ح محمود عادل محمود فوزي، قائد القوات البحرية، خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر قيادة القوات البحرية للاحتفال بتلك المناسبة، أن الاحتفال بهذا اليوم الخالد الذي نستلهم من ذكراه قوة العقيدة القتالية المصرية، يثبت للعالم أجمع أن قواتنا المسلحة قادرة على مواجهة أي تحديات لحماية سيادة وطننا الحبيب .

وأشار فوزي إلى الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بالاستمرار في تحديث وتطوير القدرات القتالية للقوات البحرية؛ من خلال تزويدها بأحدث الوحدات ذات نظم التسليح المتطورة والارتقاء بكل أساليب وطرق التدريب للفرد المقاتل لبناء قوة بحرية قادرة على حماية مقدرات الدولة المصرية ومياهها الإقليمية؛ بما تحتويه من مكتسبات وثروات قومية .

واختتم قائد القوات البحرية كلمته بتوجيه التهنئة إلى رجال القوات البحرية؛ بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة الجليلة، مقدمًا لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد وما يقدمونه من عطاء؛ لمواصلة مسيرة مَن سبقوهم، حتى تظل راية الوطن عالية خفاقة، ومجددًا العهد على أن يظل مقاتلو القوات البحرية في أعلى درجات الاستعداد القتالي؛ لتنفيذ كل المهام التي توكل إليهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات .