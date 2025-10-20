قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات المميزة

وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الإثنين، ثلاثة عقود جديدة مع التحالف المكون من (شركة أوركيد للتجارة والتوزيع، وشركة هينج تونج الصينية، ومؤسسة النماء للمقاولات العمومية)، بحضور كل من المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية،

والمهندسة زينب قمر، رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وبناءً على توجيهات ومتابعة مستمرة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويأتي توقيع هذه العقود في إطار الجهود المستمرة لتدعيم مشروعات نقل الطاقة الكهربائية وتوفير بنية تحتية متطورة تواكب التوسعات القومية الكبرى؛ وعلى رأسها مشروعات القطار السريع.

العقد الأول:

يتضمن توريد وتركيب كابلات أرضية جهد ٢٢٠ ك.ف من النوع (XLPE) قطاع ١٢٠٠ مم² نحاس مفرد الدائرة، وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها، ومحطة السكاكين اللازمة لربط محطة الجر للقطار السريع TSS02 بمحطة محولات ١٥ مايو جهد ٢٢٠ ك.ف، بطول مسار يبلغ نحو ١.٧ كم، بنظام "تسليم مفتاح"، ضمن منطقة كهرباء القاهرة.

ويهدف المشروع إلى ربط محطة الجر للقطار السريع TSS02 جهد ٢٧.٥/٢٢٠ ك.ف بمحطة محولات ١٥ مايو جهد ٢٢٠ ك.ف، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال مدة ٦ أشهر من تاريخ أمر الإسناد.

العقد الثاني:

يتضمن توريد وتركيب كابلات أرضية جهد ٢٢٠ ك.ف من النوع (XLPE) قطاع ١×٢٠٠٠ مم² نحاس، وكابلات جهد ٦٦ ك.ف من النوع (XLPE) قطاع ١×٤٠٠ مم² نحاس،

لتعديل مسار الكابلات الأرضية (توليد غرب القاهرة/ إمبابة) جهد ٢٢٠ ك.ف بطول ٢.٢ كم، وكذلك الكابلات الأرضية (غرب القاهرة/ الدقي) جهد ٦٦ ك.ف بطول ٢.٥ كم، بالإضافة إلى كابلات الألياف الضوئية كاملة بملحقاتها، بنظام "تسليم مفتاح" بمنطقة كهرباء القاهرة.

ويهدف المشروع إلى تعديل مسار الكابلات الأرضية القائمة لتحسين كفاءة التشغيل واستيعاب التوسعات الجديدة، على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال مدة ٥ أشهر من تاريخ أمر الإسناد.

العقد الثالث:

يتضمن توريد وتركيب كابلات أرضية جهد ٢٢٠ ك.ف من النوع (XLPE) قطاع ١×١٢٠٠ مم² نحاس مفرد الدائرة، وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها، ومحطة السكاكين اللازمة لربط محطة الجر للقطار السريع TSS01 بمحطة محولات جنوب الكيان ١١٠ جهد ٢٢٠ ك.ف،

بطول مسار يبلغ نحو ٧.٦ كم، بنظام "تسليم مفتاح" بمنطقة كهرباء القاهرة.

ويهدف المشروع إلى ربط محطة الجر للقطار السريع TSS01 جهد ٢٧.٥/٢٢٠ ك.ف بمحطة محولات جنوب الكيان ١١٠ جهد ٢٢٠ ك.ف، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال مدة ٨ أشهر من تاريخ أمر الإسناد.

وتأتي هذه العقود استكمالاً لخطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء في دعم واستقرار الشبكة القومية الموحدة وتوفير البنية الكهربائية اللازمة للمشروعات القومية الكبرى، بما يسهم في تعزيز كفاءة نقل الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.

