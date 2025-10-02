"الزراعة": ضبط 73 طنًا من الأعلاف مجهولة المصدر في 4 محافظات



واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملاتها التفتيشية المكثفة على مخازن ومحال الإتجار في الأعلاف، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لضبط المخالفين وحماية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر.



وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن اللجان المشكلة من وزارة الزراعة، بالتعاون مع شرطة المسطحات، داهمت بعض مخازن ومحال الإتجار في الأعلاف في محافظات: البحيرة، الإسماعيلية، المنوفية، والشرقية، بعد ورود معلومات عن وجود أعلاف مصنعة خامات مجهولة المصدر.



وأشار سليمان إلى أن المداهمة أسفرت عن رصد بعض من المخالفات تمثلت فى بيع الخامات العلفية والأعلاف بأسعار مرتفعة ومبالغ فيها، أو تداول وبيع الخامات والأعلاف بدون فواتير أو مستندات، أو تخزين الخامات والأعلاف وحجبها عن السوق بغرض الاحتكار ورفع السعر.



وقال إنه تم ضبط وتحريز 73 طنًا من الأعلاف وخاماتها مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ صلاحية، حيث شملت المضبوطات 52.5 طن ذرة صفراء، 5 أطنان كسب متنوع، 4.5 طن نخالة قمح، 8 أطنان أعلاف دواجن وماشية، و 3 أطنان إضافات أعلاف، لافتا إلى انه تم أيضا رصد مخالفات تتعلق بـ بيع الخامات والأعلاف بأسعار مبالغ فيها، والتداول دون فواتير ومستندات، وتخزين وحجب الأعلاف بغرض الاحتكار ورفع الأسعار، كذلك تم تحرير 4 محاضر مخالفات بسبب تصنيع وتداول أعلاف بدون ترخيص أو تسجيل معتمد من وزارة الزراعة، وأُحيلت جميع المخالفات إلى النيابة العامة.



ومن جانبه أهاب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة المربين والمنتجين ضرورة التأكد من مصدر الأعلاف، وأن تكون من مصانع مرخصة ومخاليط مسجلة ومعتمدة من الوزارة، وذلك لضمان جودتها وحماية الثروة الحيوانية والداجنة من أي أضرار، لافتا إلى أن نسبة المخالفات المضبوطة لا تتعدى نصف في المائة من إجمالي الأعلاف المتداولة في الأسواق والمطابقة للمواصفات.



وشددت الوزارة على استمرار الحملات لضمان عدم التخزين والاحتكار بغرض رفع الأسعار، وكذلك لتوافر أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية، بما يدعم النهضة الكبيرة التي تشهدها الثروة الحيوانية والداجنة في مصر.



وترأس الحملة المهندسة عبير هاشم مدير الإنتاج الحيواني بالبحيرة، والمهندس ناجي رمضان مدير الإنتاج الحيواني بالشرقية، والمهندس محمد بكر مدير الإنتاج الحيواني بالإسماعيلية، والمهندس وليد عبدالمحسن مدير الإنتاج الحيواني بالمنوفية، ومن الإدارة العامة لشرطة المسطحات العميد أحمد لبيب رئيس إدارة الثروة الزراعية والحيوانية، والعقيد محمد حبيب رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات بالإسماعيلية والرائد محمد نكادي وكيل قسم شرطة البيئة والمسطحات، كما ضمت الحملة القوة النظامية والسرية المرافقة من إدارة شرطة المسطحات، ومهندسي الإنتاج الحيواني بمديريات الزراعة المختصة.