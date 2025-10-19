إعلان

السيسي: مصر تستضيف مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار غزة نوفمبر المقبل

كتب : محمد نصار

03:36 م 19/10/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر ستستضيف في نوفمبر 2025 مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار قطاع غزة.

ودعا الرئيس السيسي، الشعب المصري إلى المساهمة الفاعلة في جهود الإعمار، تعبيرًا عن التضامن والمسؤولية والمحبة تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وكلف الرئيس، رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بالدولة لدراسة إنشاء آلية وطنية لجمع مساهمات وتبرعات المواطنين في إطار تمويل عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

اقرأ أيضًا:

أجواء خريفية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد

أسعار العمرة 2025-2026.. الاقتصادية والخمس نجوم

اليوم.. قناع توت عنخ آمون يودع جمهور المتحف المصري بالتحرير

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي إعادة إعمار غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

أشعر بمعاناة المواطنين.. نص كلمة السيسي في الندوة التثقيفية الـ42
عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل
تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين