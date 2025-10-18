رئيس مجلس النواب يهنئ المستشار عصام فريد برئاسة مجلس الشيوخ

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى المستشار عصام الدين فريد، بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني.

وجاء في نص برقية التهنئة: المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، وبعد.. يسعدني أن أبعث بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة انتخابكم رئيسًا لمجلس الشيوخ، ذلك المنصب الرفيع في الحياة النيابية المصرية، الذي يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها لكم أعضاء المجلس الموقر، وهي تقدير مستحق لمسيرتكم الحافلة بالعطاء والخبرة، وإيمان بقدرتكم على قيادة المجلس نحو مزيد من الإنجازات التي تخدم الوطن وتدعم مسيرته التنموية.

وتابع رئيس مجلس النواب: أجدد التهنئة، وأتمنى لكم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامكم الوطنية الجليلة لخدمة مصر وشعبها العظيم، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير مصرنا الغالية.

