قرار جمهوري.. ترقية استثنائية لاسم لواء شرطة شهيد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 2025، بشأن ترقية اسم الشهيد اللواء حازم عبد الحميد شاكر مشعل - مساعد مدير الإدارة العامة للمرور للمنطقة الغربية (سابقًا)، استثنائيًا إلى رتبة لواء مساعد وزير الداخلية اعتبارًا من 29/5/2025.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية.

