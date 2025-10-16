إعلان

قرار جمهوري.. ترقية استثنائية لاسم لواء شرطة شهيد

كتب- محمد نصار:

12:14 م 16/10/2025

قرار جمهوري بترقية استثنائية لاسم لواء شرطة شهيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 2025، بشأن ترقية اسم الشهيد اللواء حازم عبد الحميد شاكر مشعل - مساعد مدير الإدارة العامة للمرور للمنطقة الغربية (سابقًا)، استثنائيًا إلى رتبة لواء مساعد وزير الداخلية اعتبارًا من 29/5/2025.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية.

اقرأ أيضًا:

ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترقية ضابط شرطة رتبة لواء الرئيس السيسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"النواب" يوافق على تعديل صياغة نص دخول المنازل دون إذن
"النواب" يؤجل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
في أسبوعين.. تراجع أسعار 20 سيارة جديدة بمصر حتى مليون جنيه