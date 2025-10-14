مصادر تكشف عن موعد أداء أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية

كشفت مصادر أن أعضاء مجلس الشيوخ سيؤدون اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني، الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن تُعقد الجلسة يوم السبت المقبل، بعدما اكتمل تشكيل المجلس بصدور قرار المعينين.

وكانت أمانة المجلس دعت الأعضاء المعينين للحضور يوم الخميس المقبل؛ لاستخراج كارنيهات العضوية.

وتشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، التي يديرها أكبر الأعضاء سنًّا، إجراءات انتخاب رئيس مجلس الشيوخ الجديد، وكذلك الوكيلَين.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط انتخاب رئيس المجلس؛ حيث تنص المادة 13 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه في بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلَين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا، ويعاونه أصغر اثنين سنًّا من الأعضاء.

ويُتلى في هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعايةً كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقي الأعضاء عضوًا عضوًا، في جلسة أو أكثر، حسب الاقتضاء.

ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقًا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفي حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلَين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة في المدة التي يحددها لكل مترشح، أن يعرّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويُجرى الانتخاب، ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتُجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلَين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.

