عربية النواب: صلابة السيسي السياسية منعت انزلاق المنطقة إلى فوضى جديدة



أكد أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أهمية القمة الدولية التي تستعد مصر لاستضافتها خلال الأيام المقبلة بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة العرب والأوروبيين، مشيرًا إلى أن انعقاد القمة في مدينة شرم الشيخ يحمل دلالات سياسية عميقة، في مقدمتها الثقة الدولية المتزايدة في الدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرته على إدارة الملفات الإقليمية الحساسة بحكمة واتزان، بما يسهم في صون استقرار المنطقة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.



وأوضح "محسب"، في بيان اليوم، أن استضافة مصر لهذه القمة التي ستبحث مستقبل قطاع غزة ومرحلة ما بعد الحرب تأتي امتدادًا لموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي تصدى منذ اليوم الأول للحرب لمحاولات تهجير الفلسطينيين من القطاع، وأعلن بوضوح أن مصر لن تسمح بأي مخطط يمس القضية الفلسطينية أو يهدد أمنها القومي، وهو الموقف الذي فرض احترام العالم للدولة المصرية وقيادتها السياسية.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر نجحت خلال العامين الماضيين في أداء دور الوسيط الأمين بين جميع الأطراف، وتمكنت من التوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية، مشددًا على أن الصلابة السياسية والإنسانية للرئيس السيسي كانت حجر الأساس في حماية الشعب الفلسطيني من كارثة إنسانية ومنع انزلاق المنطقة إلى فوضى جديدة.



وأكد "محسب"، أن القمة المرتقبة في شرم الشيخ تمثل فرصة جديدة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف الدولية والإقليمية، وتجديد الالتزام بالسلام العادل الذي لا يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



كما أشاد النائب بالدور الإنساني الذي تضطلع به اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، والتي أعلنت تسيير 100 شاحنة لإعادة العائدين إلى شمال القطاع، مؤكدًا أن هذا التحرك يجسد الالتزام الأخلاقي والإنساني لمصر تجاه الشعب الفلسطيني، ويعكس حرصها الدائم على توفير الحماية والدعم للفلسطينيين في مواجهة الأزمات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مواقف مصر الداعمة للفلسطينيين كانت وما زالت ثابتة عبر العقود.



