حسام موافي: سرعة الترسيب المرتفع تشير إلى 3 أمراض

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الحمى الروماتيزمية تُعد من الأمراض الخطيرة التي حيرت العلماء لقرون، مشددًا على أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالميكروب السبحي الذي يصيب الحلق أو اللوزتين.

وقال موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، إن التهاب الحلق الناتج عن الميكروب السبحي غالبًا ما يسبق الإصابة بالحمى الروماتيزمية، مضيفًا أن هذا الميكروب قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يُعالج بشكل صحيح.

وأوضح أن الأطفال والمراهقين بين 10 و15 عامًا هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، مشيرًا إلى أن الوقاية تتطلب تجنب الإصابة بالميكروب السبحي طوال الحياة، خاصة لهذه الفئة العمرية.

وأشار موافي إلى أن العلاج يعتمد على إعطاء المريض حقنة وقائية كل 15 أو 21 يومًا للقضاء على الميكروب، مؤكدًا أن هذا الإجراء يحمي من تكرار الحمى الروماتيزمية ويقلل من مخاطرها.

وأضاف أن ظهور أعراض مثل آلام المفاصل أو تغيرات في القلب تتطلب متابعة طبية فورية، قائلًا إن هذه العلامات قد تكون مؤشرًا مبكرًا للحمى الروماتيزمية التي تستوجب العلاج السريع.