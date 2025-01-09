نشرة منتصف الليل| تفاصيل المؤتمر الأسبوعي للحكومة زقطارات إضافية خلال إجازة نصف العام

كتب- أحمد الجندي:

شهدت ليلة أمس العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي وذلك لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحية وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي.

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بديل الثانوية العامة.. تفاصيل نظام البكالوريا - صور

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك مجموعة من القواعد العامة التي تخص المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي) من نظام البكالوريا، تضمنت أن الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الموافق الأربعاء.

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مسابقة جديدة لتعيين 72 ألف معلم.. تفاصيل المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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ماذا يعني منح هيئة الدواء مستوى النضج الثالث من "الصحة العالمية"؟.. مدبولي يُجيب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هيئة الدواء المصرية قد حصلت على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، مما يمثل خطوة هامة في تعزيز مكانة القطاع الدوائي المصري على المستوى الدولي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء، أن هذا الاعتماد يعني أن أي دواء أو مصنع أدوية تقره هيئة الدواء المصرية سيُعترف به بشكل فوري من قبل عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية.

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جائزة ساويرس الثقافية.. عمار علي حسن يفوز بجائزة أفضل كتاب نقدي

فاز الدكتور عمار علي حسن بجائزة أفضل كتاب نقدي عن كتاب "بصيرة حاضرة"، وذلك خلال الحفل السنوي لإعلان الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين، في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويشهد الحفل حضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين وأعضاء لجان التحكيم، مما يعكس أهمية الحدث كإحدى أبرز الفعاليات الثقافية في مصر.

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آلية جديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.. بيان حكومي يكشف التفاصيل

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 30 يونيو 2024 بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 60 مليار جنيه.

وأكد الوزيران، في بيان مشترك لهما، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتبني سياسات مالية واقتصادية تدعم الإنتاج، وتعزز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بجانب السعي لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.

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مدبولي: توجيه رئاسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة وإعلانها قريبًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا كدولة نقدر تمامًا الأوضاع التي تكون موجودة والضغوط على المواطن وتوجيه الرئيس لنا كحكومة أننا دائمًا نضع هموم المواطن نتيجة الأعباء التي تحدث كأولوية لنا.

وأضاف "مدبولي"، هناك توجيه من الرئيس بوضع تصور لحزمة اجتماعية وهناك نقاش مع وزير المالية.

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عبدالغفار: نستهدف زيادة الرعاية الصحية لتقليل وفيات الأطفال دون سن الخامسة

قال الدكتور خالد عبد الغفار ،وزير الصحةً، إن كل وزراة فى الحكومة لديها محتوى خاص بالتنمية البشرية تعمل عليه ولكن لم يكن هناك تنسيق، مبينا أن هناك ٣٢١٢مشروعا فى ٣١٩ جهة تم تمويلها بـ ١٨٥مليار جنيه على ملفات التنمية البشرية خلال عام ٢٠٢٤.

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