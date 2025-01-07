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"حماة الوطن" يعلن موعد عزاء الفريق جلال الهريدي

07:34 م الثلاثاء 07 يناير 2025

حزب حماة الوطن

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كتب- عمرو صالح:

قال حزب حماة الوطن، إنه سيتلقى العزاء في الراحل الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس سلاح الصاعقة المصرية، غدا الأربعاء عقب صلاة المغرب، بمسجد المشير طنطاوي قاعة السلام.

يأتي ذلك بعدما شيع قيادات حماة الوطن، مع أهله ومحبيه، الراحل اليوم، في جنازة عسكرية، شارك فيها العديد من رموز المجتمع المصري، بحضور عددا من القيادات التنفيذية والتشريعية.

وغيب الموت الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، بعد رحلة عطاء شهد بها الجميع في كافة المناصب التي تولاها، ليترك خلفه أثرا سيظل باقيا في خدمة وطنه.

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